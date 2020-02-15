В Хубэй со всего Китая прибыли более 25 тысяч медиков

Свыше 25 тысяч медиков со всей КНР прибыли в провинцию Хубэй для помощи коллегам в борьбе со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена постоянного комитета парткома провинции Ван Хэшэн.

По словам Ван Хэшэн, в настоящее время в провинцию для оказания медицинской помощи в Хубэй направлены 217 медицинских бригад, в составе которых 25 633 работника.

Он отметил, что эта цифра не включает военных врачей, направленных армией.

Поясняется, что местные врачи самостоятельно не справляются с большим потоком пациентов.

Ранее сообщалось, что уже 1 716 медиков заразились коронавирусом, шесть из них скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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