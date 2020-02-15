Прокуратура намерена ограничить в родительских правах оставившего детей в аэропорту отца

Прокуратура Хабаровского края намерена ограничить в родительских правах Виктора Гаврилова, который бросил двух своих сыновей в московском аэропорту Шереметьево в январе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокурора Александру Петрову.

Кроме того, в субботу, 15 февраля, Петрова арестовали по обвинению в краже.

В отношении жителя Хабаровска возбуждены два уголовных дела: по статье «Оставление в опасности», а также по статьям «Истязание» и «Кража». По версии следствия, Гаврилов помимо того, что оставил детей в аэропорту, так еще и подвергал побоям бывшую супругу и украл деньги у знакомой.

Защита утверждала, что на иждивении мужчины находятся двое детей, однако, известно, что на самом деле они воспитываются матерью.

«В ближайшее время решается вопрос об ограничении его в родительских правах», — сказала Петрова.

Ранее стало известно, что 26 января мужчина, прибывший из Хабаровска в Шереметьево, оставил в аэропорту двух сыновей пяти и семи лет. В рюкзаке одного из детей была обнаружена записка. В ней отец попросил временно устроить детей в приют и пообещал забрать их оттуда позже. Свой поступок он объяснил тяжелым финансовым положением и отсутствием иного выхода.

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