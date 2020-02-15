Пострадавшим при беспорядках в Казахстане выдали 57,2 тонны гумпомощи

Семьям, пострадавшим при беспорядках в Кордайском районе Казахстана, предоставили гуманитарную помощь. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Гуманитарная помощь в виде продуктов питания и предметов первой необходимости в размере 57,2 тонны была доставлена 778 пострадавшим семьям, заявили в пресс-службе. Там добавили, что для восстановления утраченных в результате беспорядков документов работает мобильный центр обслуживания.

По заявлению пресс-службы администрации, на данный момент в регионе сохраняется стабильная обстановка.

Массовые беспорядки произошли в ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана. По последним данным, погибли 10 человек. Были повреждены 25 частных домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

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