США начали готовиться к пандемии коронавируса

Соединенные Штаты начали готовиться к возможной пандемии нового коронавируса. Глава Пентагона Марк Эспер выпустил приказ о начале подготовки, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время распоряжение о подготовке к пандемии находится у Северного командования ВС страны. Планируется, что там начнется реализация первичных мер на случай распространения заболевания.

Эспер требует, чтобы командование подготовило карантинные зоны для размещения военных, которые бывали в Китае в последнее время.

Стоит отметить, что в США уже зафиксировали 13 случаев заражения вирусом.

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