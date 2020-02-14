Погиб упавший под поезд на «серой» ветке московского метро пассажир

Мужчина, который упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской ветке московского метро, погиб. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на УВД на Московском метрополитене.

Ранее стало известно, что 14 февраля не было движения от станции «Владыкино» до станции «Чеховская» из-за того, что пассажир упал на пути.

По данным МВД, мужчина упал 17.00 в момент, когда на станцию прибывал поезд. После случившегося, медики извлекли тело пассажира и констатировали его смерть.

В связи с инцидентом была инициирована проверка.

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