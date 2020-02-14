В Челябинске загорелось производство пластиковой посуды

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Антон Великжанин/РИА «Новости»

В Челябинске на Троицком тракте на производстве пластиковой посуды произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Уточняется, что площадь возгорания составляет 2 тыс. квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет.