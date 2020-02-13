Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17

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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)... Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)...
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)...
Максим Блинов/РИА «Новости»

Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.

Как указано в письме Гаага отказала РФ в 2019 году в просьбе, чтобы дела троих подозреваемых россиян рассматривал суд в России.

Грапперхаус ответил, что Нидерланды отказались рассматривать такой вариант.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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