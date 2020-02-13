Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17

Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.

Как указано в письме Гаага отказала РФ в 2019 году в просьбе, чтобы дела троих подозреваемых россиян рассматривал суд в России.

Грапперхаус ответил, что Нидерланды отказались рассматривать такой вариант.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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