Роскачество рассказало о пользе и вреде растительного молока, сделанных из сои, кокоса и орехов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные организации.

Как отметили эксперты, растительные аналоги не могут в полноценной мере заменить молоко, так как в них отсутствует животный белок, необходимый для организма благодаря содержанию кальция.

Тем не менее, такие продукты могут стать альтернативой для тех, кто страдает непереносимостью молочного белка или лактозы.

В Роскачестве также добавили, что в настоящее время растительные напитки из сои и кокоса подпадают только под технический регламент (ТО) «О безопасности пищевой продукции». Так как в данном документе нет понятия «растительное молоко», любая продукция, соответствующая данному техрегламенту, может оказаться в магазинах.

Также специалисты напомнили, что орехи и кокосы являются одним из сильных аллергенов, а добавляемые в напитки растительные масла могут быть не всегда полезны. Однако, в аналогах молока есть витамины группы В, Н, Е, а также кальций, железо, цинк, медь, кремний и калий.

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