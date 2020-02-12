Ученик астраханской школы рассказал о сексуальной связи педагога с девятиклассником

Один из учеников школы №32, преподавательницу которой заподозрили в сексуальной связи с девятиклассником, рассказал об отношениях подростка и педагога. Об этом сообщает «Пятый канал».

По его словам, видео, на котором запечатлен инцидент с учительницей и школьником, кроме младшеклассников, «видел, наверное, каждый ученик».

Школьник отметил, что преподавательница биологии зарекомендовала себя отличным специалистом.

«Не знаю, что с ней случилось», — заявил ученик.

Ранее стало известно, что следствие начало проверку после появления на портале «Астрахань FM» сообщения о сексуальной связи 35-летней учительницы и 15-летнего девятиклассника.

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