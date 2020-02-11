Число погибших от коронавируса в Хубэйе увеличилось до 974 человек

В китайской провинции Хубэй число погибших от коронавируса возросло до 974. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

За минувшие сутки скончались 974 человека, число заразившихся увеличилось до 31 728, из которых 2097 — новые случаи заражения в провинции. Отмечается, что 1552 человека заразились в городе Ухань, который является эпицентром распространения коронавируса. Еще 2 222 пациента выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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