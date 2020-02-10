Уфимские врачи указали пациенту с подозрением на коронавирус на черный ход
Вернувшегося в Уфу после восьмимесячной рабочей поездки в Пекин городского жителя, захотевшего сдать анализы на коронавирус, отказались обследовать в местной инфекционной больнице, передает Ufa1.ru.
Как стало известно, 27-летний мужчина избежал обязательной проверки на наличие инфекции в аэропорту, поскольку добирался до Уфы не прямым авиарейсом, а через Екатеринбург, доехав до своего родного города на автобусе.
Сообщается, что на следующий день после прибытия, молодой человек направился в инфекционную больницу №4.
Отмечается, что как только он сообщил о желании сдать анализы на коронавирус одному из медиков, та ушла в кабинет и заперлась.
— Разговор у них проходил через весь коридор и за закрытыми дверьми. Медики не стали к нему даже приближаться, а только кричали, что это все ерунда, и сказали: «Все, иди, черный ход там», — рассказал об инциденте отец молодого человека.
На данный момент ни одного случая заражения коронавирусом в Башкирии не обнаружено.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, от вируса в Китае погибли 910 человек.
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