В Роспотребнадзоре заявили, что двоих граждан Китая с коронавирусом в РФ выпишут

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова уведомила, что двоих граждан Китая, у которых ранее в России был обнаружен коронавирус нового типа, скоро выпишут из больницы. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, пациенты уже полностью прошли «все необходимые противоэпидемические мероприятия».

Глава ведомства отметила, что они себя чувствуют хорошо.

«И как только будут получены дважды отрицательные результаты их обследования, врачи начнут готовить их к выписке», — добавила Попова.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, от вируса в Китае погибли 910 человек.

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