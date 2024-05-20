Появилось первое фото с места крушения вертолета Раиси

Появилась первая фотография с места падения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Фото публикует агентство ISNA.

На снимке запечатлен вертолет среди деревьев на склоне горы.

По предварительным данным, машина рухнула на гору, после чего загорелась. Отмечается, что аппарат при этом полностью выгорел.

Авария с участием вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси произошла 19 мая. На борту также находился министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения. Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

До этого иранские СМИ опубликовали 3D-карту места жесткой посадки вертолета Раиси.

Ранее полет турецкого БПЛА в Иране отслеживали более 200 тысяч человек.