В Якутии объявили режим ЧС регионального уровня

Из-за сложной ситуации с паводком в Якутии введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

«В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов республики подписал указ об объявлении с 20 мая 2024 года режима ЧС регионального уровня», — говорится в сообщении губернатора.

Николаев, по его словам, поручил правительству региона принять все необходимые меры по восстановлению населенных пунктов и объектов экономики, а также обеспечить нормальный быт населения и оказать социальную и материальную помощь пострадавшим жителям.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что власти должны к окончанию летнего сезона успеть восстановить жилые здания, пострадавшие от весеннего паводка. Он также отметил необходимость скорейшего проведения оценки ущерба от наводнений, что, по его словам, позволит быстрее провести работы по осушению пострадавших территорий.

Ранее в экстренных службах рассказали, сколько человек были эвакуированы из-за паводка в РФ.