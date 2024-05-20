Reuters: все находившиеся на борту вертолета президента Ирана считаются погибшими

Все находившиеся в упавшем вертолете иранского президента Эбрахима Раиси считаются погибшими. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.

Он подчеркнул, что к сожалению, все находившиеся на борту президентского вертолета считаются погибшими.

До этого стало известно, что вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси полностью сгорел при крушении.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Турция направила Ирану шесть вертолетов с функцией ночного видения для поисков Раиси.