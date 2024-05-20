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Критерии по сделкам с золотом могут внести в список подозрительных операций

ЦБ хочет добавить в список подозрительных операций критерии по сделкам с золотом

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Алексей Куденко/РИА Новости

Центральный банк России хочет дополнить перечень признаков подозрительных операций для банков, внеся в него критерии сомнительных сделок с драгоценными металлами и изделиями из них. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что регулятор планирует добавить отдельный блок признаков сомнительных операций или сделок с драгметаллами, а также изделиями из них.

Также ЦБ планирует установить контроль за операциями и сделками юридических лиц-нерезидентов, вносящих на счет наличные средства в значительных объемах с последующей покупкой драгоценных слитков.

До этого стало известно, что мировые центробанки по итогам марта увеличили объемы золота в своих резервах в общей сложности на 15,7 тонны.

Крупнейшим продавцом металла стал Узбекистан. В марте страна снизила запасы на 10,9 тонны. Золотовалютные резервы Таиланда сократились на 9,6 тонны, Иордании — на 3,7 тонны.

Основным покупателем золота выступила Турция. По итогам марта Анкара приобрела 14,1 тонны этого металла. В лидерах также оказались Индия (5,1 тонны), Китай (5 тонн), Казахстан и Сингапур (по 4,5 тонны), а также Россия (3,1 тонны).

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