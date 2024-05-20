Вертолет президента Ирана полностью сгорел

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси полностью сгорел при крушении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.

Он подчеркнул, что вертолет Раиси полностью сгорел при падении.

До этого глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что в Иране поисково-спасательные отряды смогли обнаружить обломки вертолета президента Эбрахима Раиси.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Турция направила Ирану шесть вертолетов с функцией ночного видения для поисков Раиси.