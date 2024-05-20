На месте крушения вертолета Раиси не нашли выживших

На месте падения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси не наблюдается признаков того, что кто-либо из находившихся на борту выжил. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на Иранский Красный Полумесяц.
В публикации отмечается, что после крушения вертолета Раиси не наблюдается признаков жизни.
До этого стало известно, что вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси полностью сгорел при крушении.
19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.
В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.
Что известно о крушении читайте в материале «Газеты.Ru».
Ранее Турция направила Ирану шесть вертолетов с функцией ночного видения для поисков Раиси.