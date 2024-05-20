В Госдуме решили защитить права временных работников

В Госдуму внесен законопроект, который закрепляет гарантии временным работникам в Трудовом кодексе, а также дает право приостанавливать трудовые договоры на основном месте работы на период перехода на временную. Об этом сообщают «Известия».

В качестве авторов инициативы выступила группа депутатов и сенаторов. Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев отметил, что закон призван отрегулировать вопрос предоставления персонала одним работодателем другому.

«Бывают случаи, когда у одного работодателя сложности, он временно приостанавливает работу и направляет своих работников в аффилированную с ним структуру для того, чтобы они там могли работать и получать заработную плату», — привел пример депутат.

Он отметил, что раньше положения, которые касались временной работы, регулировались законом «О занятости», а законопроект переносит их в ведение Трудового кодекса, закрепляя все необходимые гарантии. Предполагается, что передача сотрудников от одного предприятия другому будет осуществляться через службу занятости.

Исаев также подчеркнул, что раньше у таких работников продолжал действовать трудовой договор с агентством занятости и заключалось дополнительное соглашение, теперь же можно будет просто приостановить трудовой договор на основном месте работы и открыть новый — временный.

15 мая «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о дополнительных гарантиях защиты прав работников организаций и предприятий. Он, по словам авторов, даст возможность работодателям, оказавшимся в сложной экономической ситуации, сберечь коллектив, а работникам — сохранить доход.

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