В Москву в понедельник придет летнее тепло

В Москве ожидается тепло, переменная облачность и без осадков в понедельник. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Дневная температура воздуха в городе будет колебаться от 22 до 24 градусов тепла. Ночью на вторник ожидается понижение до + 9°С.

Ветер будет западный со скоростью 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет варьироваться от плюс 20...25°С. Ночью на вторник термометры могут показать до + 6°С.

При этом в Москве в течение всей недели ожидается высокое давление. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подчеркнул, что во вторник в столице из-за высокого давления также ожидается гроза. Облака будут формироваться высоко, что создает условия для подобного атмосферного явления, пояснил Вильфанд.

По его словам, в ночь на понедельник ожидается прохладная погода из-за северных воздушных масс. Однако уже днем температура поднимется до +25°C.

Очень высокие температуры будут в первой половине недели в Ленинградской, Новгородской, Псковской и Калининградской областях, заключил Вильфанд.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.