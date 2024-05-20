Иранские СМИ опубликовали 3D-карту места жесткой посадки вертолета Раиси

Иранские СМИ опубликовали трехмерную карту места предполагаемой жесткой посадки вертолета президента Эбрахима Раиси в Исламской Республике Иран. Эту информацию передает ТАСС.

На карте видно, что вертолет совершил посадку на склоне горного хребта, ближе к его вершине. Горы покрыты лесом, а населенные пункты находятся далеко от места аварии.

В данном районе иранского высокогорья идут снег и дожди, что снижает видимость до трех метров и создает туман. Из-за этих условий поисково-спасательная операция уже продолжается 13 часов.

Вертолет, перевозивший президента Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахиана и других иранских чиновников, жестко приземлился 19 мая в провинции Восточный Азербайджан.

В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

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