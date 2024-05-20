Истребители-бомбардировщики Су-34 поразили командный пункт ВСУ

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 в зоне ответственности группировки «Восток» поразили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Экипажи самолетов осуществили бомбометание фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Это позволило нанести точные удары, не входя в зону действия вражеских средств противовоздушной обороны. Были поражены командный пункт противника, а также его живая сила.

Экипажи, получив подтверждение о том, что все цели были поражены, успешно вернулись на аэродром базирования.

До этого российские истребители-бомбардировщики Су-34, используя авиационные бомбы с УМПК, уничтожили опорный пункт и военнослужащих Вооруженных сил Украины в районе ответственности Восточной группировки войск.

Ранее стало известно, какую роль планирующие бомбы ВС РФ играют на фронте.