Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Истребители-бомбардировщики Су-34 поразили командный пункт ВСУ

Минобороны: российские самолеты Су-34 нанесли удар по командному пункту ВСУ

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 в зоне ответственности группировки «Восток» поразили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Экипажи самолетов осуществили бомбометание фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Это позволило нанести точные удары, не входя в зону действия вражеских средств противовоздушной обороны. Были поражены командный пункт противника, а также его живая сила.

Экипажи, получив подтверждение о том, что все цели были поражены, успешно вернулись на аэродром базирования.

До этого российские истребители-бомбардировщики Су-34, используя авиационные бомбы с УМПК, уничтожили опорный пункт и военнослужащих Вооруженных сил Украины в районе ответственности Восточной группировки войск.

Ранее стало известно, какую роль планирующие бомбы ВС РФ играют на фронте.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами