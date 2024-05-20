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Российские бойцы с помощью тепловизоров стали эффективнее уничтожать дроны «Баба-Яга»

Эксперт Осломенко: бойцы РФ уничтожают дроны «Баба-Яга» с помощью тепловизоров

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Russian Defense Ministry Press Service photo via AP

Генеральный директор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко заявил, что тепловизионные комплексы с экранами, устанавливаемыми на стрелковое оружие, помогают российским бойцам уничтожать в ночное время украинские дроны «Баба-Яга». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Осломенко, «Баба-Яга» летает с помощью системы Starlink, которую можно обнаружить, но нельзя при этом подавить. Беспилотник можно сбить из стрелкового оружия с применением тепловизионного прицела. Но смотреть в такой монокулярный прицел одним глазом и осуществлять поиск крайне неудобно. Поэтому на автоматы и пулеметы устанавливают тепловизионные прицелы с экранами, и российские бойцы, перемещаясь на квадроциклах, эффективно поражают вражеские беспилотники.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников «Баба-Яга» поджигают лес в Серебрянском лесничестве в ЛНР.

Ранее сообщалось, что беспилотник «Баба-Яга» нашли в офисе одной из московских фирм.

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