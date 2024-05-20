Иранское агентство подтвердило гибель президента Раиси

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета. Об этом сообщило агентство Mehr.

Журналисты отметили, что помимо президента на борту был ряд чиновников, в том числе глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан. Все они не пережили катастрофу.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками добрались до места назначения без происшествий.

Поисками президента занимались все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в аккаунте Раиси в соцсетях появилась публикация с просьбой помолиться за него.