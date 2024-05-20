Два человека пострадали в результате стрельбы на выпускном в Миссури

На выпускном вечере в городе Кейп-Джирардо в штате Миссури два человека были ранены в результате стрельбы. Об этом сообщает местный телеканал KFVS-TV.

Один из пострадавших был доставлен в больницу. Инцидент произошел на территории кампуса Университета Юго-Восточного Миссури, после чего гостей церемонии эвакуировали.

Полиция расследует происшествие. Другие подробности не сообщаются.

До этого в штате Нью-Мексико полиция устанавливала обстоятельства похищения 10-месячного младенца. Машину, в которой ехали мать и двое детей, обстрелял неизвестный.

Также недавно в США суд округа Окленд (штат Мичиган) впервые приговорил к лишению свободы родителей подростка, который устроил стрельбу в школе города Оксфорд.

В марте в Индии полицейские спасли похищенного семилетнего мальчика, ребенка украл сосед и требовал за него выкуп. На след похитителя удалось выйти после его звонка семье с требованием выкупа. Полицейские отслеживали местонахождение преступника, им потребовалась пять дней, чтобы отыскать мальчика. Ребенка и мужчину нашли в храме в ста километрах от места похищения.

Ранее мужчина отпраздновал свой развод стрельбой в центре города и был арестован.