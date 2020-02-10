Рейс Гянджа-Москва совершил вынужденную посадку в Волгограде

Самолет азербайджанской авиакомпании Buta Airways, который направлялся из Гянджи в Москву, вынужденно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что посадка была совершена в 11.49 мск.

В пресс-службе компании отметили, что лайнер продолжит полет после оказания необходимой помощи пассажиру.

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