Экстрадированный из Греции россиянин Винник начал выход из голодовки

Россиянин Александр Винник, которого экстрадировали из Греции во Францию начал выходить из голодовки, сообщает РИА «Новости».

По словам посла РФ в Париже Алексея Мешкова, сотрудники консульства регулярно посещают Винника в тюремном блоке госпиталя, нн чувствует себя нормально.

Винник начал выходить из повторной 40-дневной голодовки. Сам он считает, что отношение к нему корректное.

С 23 января Винник находится во Франции, куда его перевезли из Греции. Его арестовали в 2017 году по запросу США. Винника обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют.