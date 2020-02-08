В Ухане умер японец, у которого подозревали коронавирус

Гражданин Японии,у которого подозревали коронавирус, скончался в китайском Ухане, заявили в МИД Японии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Японец был госпитализированный с тяжелой формой пневмонии. Вероятность заражения коронавирусом оценивается как высокая.

Отмечается, что если факт заражения подтвердится, это станет первым случаем гибели японца от коронавируса.

Точную причину смерти установят врачи.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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