В субботу в Москве ожидается до -7°C

В субботу, 8 февраля, в столице ожидается облачность без осадков. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что днем температура воздуха составит от -7°C до -5°C. Ожидается западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Так вечером столбики термометров опустятся до -11°C — -9°C. На улицах в течение дня будет гололедица.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.