Производство в Ленинградской области получило контракт на боевые катера

Предприятие Кингисеппский машзавод (KMZ) произведет для силовых структур России 300 боевых катеров по контракту стоимостью 3 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющего директора холдинга Михаила Даниленко.

«Суммарный объем заказов по подписанным контрактам приблизился к 300 единицам на ближайшие три года. Стоимость поставляемых катеров силами КМЗ достигнет 3 миллиардов рублей», — рассказал Даниленко.

В прошлом году, по данным компании, которая уже поставляет свою продукцию российским силовым ведомствам, шесть катеров типа «Афалина» были поставлены Росгвардии, а еще 42 патрульных катера типа ПК-500 достались МЧС Росси.

Даниленко уточнил, что заказ станет рекордным для одного предприятия. Управляющий директор KMZ добавил, что рост заказов происходит на фоне подъема российского судостроения.

До этого сообщалось, что боевые катера проектов 1204 «Шмель» и 1206 «Кальмар» станут основой Днепровской военной флотилии России.

Ранее стало известно, какие подразделения войдут в Днепровскую флотилию.