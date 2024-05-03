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Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова раскрыли, где будут отмечать 34 года совместной жизни

Рыбин и Сенчукова рассказали о своем семейном празднике на пароходе

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nsenchukova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская музыкальная семья Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова собираются отпраздновать 34 года совместной жизни. Об этом они рассказали в социальной сети и выложили соответствующее видео.

На кадрах супруги говорят, что уже ждут родственников и друзей на теплоходе, где пройдет праздник. Они добавили, что хотят «хорошенько повеселиться и отметить значимое для семьи событие».

Основатель и лидер популярной группы «Дюна» не сдержался и похвастался мини-баром, а также пожелал всем хороших предстоящих майских праздников. Ему сейчас 61 год, а его супруге — 53 года.

«Дюна» образована в 1987 году.

В 2013 году группа начала сотрудничество с украинским автором-исполнителем Славой Благовым, записав его песню «Медсестра» (Она в белом халатике до колен…) и «Дорога домой».

В феврале 2017 года в московском клубе Yotaspace состоялся юбилейный концерт группы «30 лучших песен за 30 лет.

Сенчукова в 1991 году записала первый альбом «Всё, что было» совместно с группой «Малина», но известности он не получил. В 1994 году записала второй альбом «Ты не Дон Жуан».

21 августа 2022 года певица приняла участие в праздничном концерте, посвященному дню флага России, который проводился в Херсоне. 7 января 2023 года была внесена в санкционный список Украины.

Ранее сын солиста «Дюны» ответил на слухи о беременности возлюбленной.

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