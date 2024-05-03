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В России произошла третья по силе за 2024 год магнитная буря

Магнитная буря 2 мая может вызвать полярное сияние в Москве

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По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) стало известно, что в атмосфере Земли произошла третья по силе магнитная буря за год. Об этом сообщается на сайте ИКИ и ИСЗФ.

В публикации отмечается, что текущий индекс магнитной бури составляет около семи, что обозначает ее, как третью по силе в этом году.

Ученые подчеркивают, что почти над всей территорией Российской Федерации сформировалась зона полярных сияний. Вероятность их появления на широтах выше 65 градусов составляет 90%.

В публикации отмечается, что сияния могут наблюдаться в Москве и Санкт-Петербурге.

До этого стало известно, что вспышки на Солнце высокого значительно усилили магнитную бурю, которая в данным момент бушует на Земле.

Ученые пояснили, что в данный момент на Земле бушует магнитная буря уровня G3, «сильная» по шкале мониторинга.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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