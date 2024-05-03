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В конгрессе США назвали наилучший исход украинского конфликта

Конгрессмен Смит назвал лучшим исходом конфликта для Киева сохранение имеющегося

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Thomas Peter/Reuters

Руководящий член комитета по вооруженным сервисам Палаты представителей США Адам Смит назвал наилучшим для Киева исходом украинского конфликта сохранение «того, что у них есть». Таким мнением он поделился в интервью Foreign Policy.

«Реалистично, чтобы Украина и наш альянс из более чем 50 стран, который помогает и поддерживает ее, смогли создать достаточный потенциал для удержания Украиной того, что у них есть», — заявил Смит.

По его словам, США необходимо более «агрессивно» пытаться найти способы вести прямые переговоры с Россией для завершения конфликта на Украине.

Он отметил, что для выживания Украины критически важно сохранить имеющееся, а также не потерять доступ к Черному морю и не поставить Киев под угрозу.

2 мая австрийский полковник Маркус Рейснер заявил, что продвижение Вооруженных сил России может перерасти в прорыв, подобного которому не было уже год.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что украинские подразделения убегают с поле боя на некоторых участках фронта.

Ранее российские военные зашли на территорию военной базы США в Нигере.

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Операция на Украине
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