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В Японии ИИ будут следить за жизнью медведей в лесу из-за колоссального числа нападений

The Guardian: в Японии с помощью ИИ будут следить медведями в лесу

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В Японии планируют внедрить систему предупреждения о медведях с использованием искусственного интеллекта (ИИ) после серии нападений животных. Об этом сообщает The Guardian.

За последний год более 200 человек получили ранения, а шесть граждан не выжили после встреч с медведями. В связи с этим специалисты решили разработать тестовую систему, которая будет отслеживать медведей с помощью камер наблюдения, расположенных вблизи зон пребывания людей.

По новой системе ИИ будет оперативно отправлять предупреждения местным властям, полиции и охотникам, подчеркивает издание.

До этого стало известно, что в Мурманской области пробудились бурые медведи. Например, одного из них заметили в районе Североморска-3.

30 апреля стало известно, что в Челябинской области ловят дикого медведя, чтобы подкормить его и выпустить. В Карталинском районе заметили дикого медведя. В Единой дежурно-диспетчерской службе-Варна (ЕДДС) сообщили, что зверь убежал в сторону Брединского района. В данный момент организована работа по отлову животного.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

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