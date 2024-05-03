В США заявили, что Украина была не готова к наступлению России

Маневры российской армии позволили ей застать Вооруженные силы Украины (ВСУ) неподготовленными к отражению наступления. Такое мнение выразил обозреватель американского издания Hill Патрик Дреннан.

По мнению эксперта, Украину «превзошли в искусстве маневра». После провала наступления в 2023 году ВСУ не были готовы к мощным контрнаступлениям, а их оборонительные позиции могут рухнуть.

Дреннан заявил, что российская армия отличается развитой командной структурой и хорошей логистикой в зоне специальной военной операции (СВО). Кроме того, ВС России показали, что способны крайне эффективно противостоять украинским дронам на поле боя, добавил обозреватель.

2 мая американская разведка сообщила, что ВС России постепенно переламывают ход боевых действий в ходе спецоперации в свою пользу, есть возможность «тактических прорывов».

В марте директор национальной разведки США Эврил Хейнс отметила, что военный потенциал Украины становится все хуже.

Ранее Украину призвали готовиться к дальнейшему отводу войск.