Россиянам напомнили, какие растения запрещено сажать в огороде

Садоводам недавно запретили выращивать ипомею трехцветную из-за галлюциногенных семян. О том, какие растения, помимо этого, нельзя сажать в огороде, «Газете.Ru» рассказала Надежда Локтионова, юрист, председатель Союза садоводов Екатеринбурга.

«Наличие ипомеи трехцветной на участке — уже повод для штрафа до 4 тыс. руб. Если проверяющие насчитают от 10 до 100 корней ипомеи трехцветной, то штраф в 5000 рублей и административный арест на 15 суток. Свыше сотни растений — уже уголовное дело и вероятность лишения свободы на срок до 2 лет. Ответственность может грозить даже за хранение или получение более трех граммов семян данного растения», — объяснила она.

Кто хорошо разбирается в сортах ипомеи и не желает расставаться с этим растением, то трехцветную можно заменить на ипомею пурпурную, ипомею каирскую, ипомею плющевидную, ипомею лунноцветущую, квамоклит, добавила юрист.

«По прежнему под запретом Мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L.). Он во всех своих частях содержит опиум — сильнейший наркотик. Поэтому понятно, почему этот вид мака запрещен для выращивания», — сказала Локтионова.

Есть еще ряд растений, содержащие наркотические и психотропные вещества. Полный перечень запрещенных культур указан в Постановлении Правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 934.

«Вот некоторые из них: мимоза хостилис (растение вида Mimosa tenuiflora); митрагина прекрасная (растение вида Mitragyna speciose) — Кратом; шалфей предсказателей (растение вида Salvia divinorum); роза гавайская (растение вида Argyreia nervosa); голубой лотос (растение вида Nymphea caerulea); кактусы вида Lophophora williamsii, содержащие мескалин — психоделическое соединение; эфедра (растение рода Ephedra L.); грибы любого вида, содержащие псилоцибин или псилоцин; конопля (растение рода Cannabis); кокаиновый куст (растение любого вида рода Erythroxylon); кат (растение вида Catha edulis)», — рассказала специалист.

Из сорных растений стоит отметить Борщевик Сосновского — ядовитый сорняк, который очень быстро распространяется. Его листья и плоды богаты эфирными маслами, содержащими вещества, которые при попадании на кожу могут привести к ожогу. Поэтому этот сорняк надо оперативно уничтожать на своем участке, если заметили.

«За нарушение правил борьбы с растениями-сорняками грозит административное наказание в виде предупреждения или штрафа (ст. 10.1 КоАП РФ). Для граждан — от 300 до 500 руб; для должностных лиц — от 500 до 1000 руб; для юридических лиц — от 5000 до 10 000 руб. А в некоторых регионах штраф за Борщевик Сосновского намного выше. Например, в Москве гражданин заплатит от 2000 до 5000 руб, должностное лицо — 20 000 — 50 000 рублей, а юридическое лицо — 150 000 — 700 000 рублей», — резюмировала юрист.

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