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В Москве ликвидировали пожар в административно-производственном здании

На востоке Москвы ликвидировали пожар в административно-производственном здании

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В пресс-службе МЧС России заявили, что пожар в административно-производственном здании на востоке Москвы ликвидирован, причины произошедшего устанавливаются. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подтвердили, что пострадавших при пожаре нет.

До этого стало известно, что производственное здание, которое горело на улице Буракова в Москве, могли поджечь конкуренты строительной фирмы.

Пресс-служба МЧС сообщала, что пожар локализовали на 2 500 квадратных метрах. Его тушили на протяжении четырех часов с использованием авиации.

Также сообщалось, что к тушению пожара в здании завода по производству искусственного камня подключился второй вертолет.

Отмечалось, что пожар начался около 21:30 и быстро распространился по конструкции.

2 мая в Новосибирске произошел крупный пожар в складском помещении.

Утром 1 мая пожар произошел на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ), которое находится в Читинском районе Забайкальского края. Пламя охватило 30 строений, после чего перешло на лесной массив.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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