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Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла

В Хабаровском крае площадь лесных пожаров увеличилась до 47,6 тыс. га

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ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

За последние 24 часа площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до 47,6 тыс. гектаров. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на региональное министерство лесного хозяйства и лесопереработки.

«На территории края зафиксировано 14 пожаров общей площадью более 47,6 тыс. гектаров, из которых один уже локализован (24 тыс. гектаров)», — говорится в официальном отчете.

Для тушения пожаров привлечено 391 человек, 77 единиц техники и 8 воздушных судов, согласно данным ведомства.

До этого стало известно о прибытии бригад пожарных из других регионов в Хабаровский край, и ожидается, что в ближайшее время прибудет еще одна группа спасателей.
Накануне в лесах края горело более 30,6 тыс. гектаров.

С начала мая в лесах Хабаровского края был объявлен режим Чрезвычайной ситуации регионального уровня.

До этого стало известно, что на Крым надвигается мощный шторм. По данным экстренных служб, в западных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Позднее опасность пожаров будет ожидаться также на территории южного берега Крыма.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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