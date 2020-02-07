В Минздраве рассказали о состоянии выживших при падении вертолета в Татарстане

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Представитель Минздрава Татарстана сообщил, что у двоих выживших в результате крушения вертолета под Казанью наблюдается тяжелое состояние, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что пострадавших уже госпитализировали.

Как уточняется, одного из них доставили в травмацентр Республиканской клинической больницы Татарстана, а другого — в Лаишевскую ЦРБ.

«Оба находятся в тяжелом состоянии», — рассказал представитель Минздрава республики.

Ранее сообщалось, что вертолет Bell 407 упал в районе города Лаишево в Татарстане. На его борту находились три человека. В результате катастрофы один человек погиб, а еще двое были ранены. Среди погибших есть депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

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