В Минздраве рассказали о состоянии выживших при падении вертолета в Татарстане
Представитель Минздрава Татарстана сообщил, что у двоих выживших в результате крушения вертолета под Казанью наблюдается тяжелое состояние, передает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что пострадавших уже госпитализировали.
Как уточняется, одного из них доставили в травмацентр Республиканской клинической больницы Татарстана, а другого — в Лаишевскую ЦРБ.
«Оба находятся в тяжелом состоянии», — рассказал представитель Минздрава республики.
Ранее сообщалось, что вертолет Bell 407 упал в районе города Лаишево в Татарстане. На его борту находились три человека. В результате катастрофы один человек погиб, а еще двое были ранены. Среди погибших есть депутат Госдумы Айрат Хайруллин.
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