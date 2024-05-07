Кадыров рассказал об альтернативе Путину

В России отсутствует альтернатива действующему президенту страны Владимиру Путину. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он назвал главу российского государства сильным лидером, которого, как бы ни старались западные журналисты, уважают во всем мире.

«Безусловно, в России нет альтернативы Владимиру Владимировичу. Это сильный и мудрый лидер, которого, как бы ни старались западные средства массовой информации, уважают во всем мире!» — написал Кадыров.

До этого президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поздравил президента РФ Владимира Путина с инаугурацией.

Также со вступлением в должность президента России Путина поздравил вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии, социал-демократ Любош Блаха.

7 мая состоялась инаугурация президента РФ. Владимир Путин в пятый раз дал присягу на Конституции, а затем обратился к россиянам с речью.

Ранее Песков рассказал, когда Путин предложит кандидатуру премьера.