Экс-наставник «Спартака» попал в пятерку лучших тренеров в мире

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери, который ранее возглавлял московский «Спартак», занял пятое место в рейтинге лучших действующих тренеров мира по версии журнала FourFourTwo.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (РПЛ) «Астон Вилла» идет четвертой и имеет шансы попасть в Лигу чемпионов. Команда также продолжает выступление в Лиге конференций, дойдя до полуфинала турнира. Специалист тренирует команду с 2022 года.

Эмери проработал в «Спартаке» с июня по конец ноября 2012 года. Его последним матчем на посту наставника красно-белых стала игра против московского «Динамо» (1:5). Именно после этого матча Артем Дзюба назвал Эмери «тренеришкой». После ухода из «Спартака» он поработал в «Севилье», «ПСЖ», «Арсенале» и «Вильярреале».

Четвертое место в списке занимает тренер испанского «Реала» Карло Анчелотти. Третьим идет возглавляющий немецкий «Байер» Хаби Алонсо, под руководством которого команда до сих пор не потерпела ни одного поражения в сезоне. Второе место в этом рейтинге занимает Юрген Клопп, который тренирует «Ливерпуль», а возглавляет список наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Ранее появилась информация, что экс-тренер «Спартака» близок к назначению в «Барселону».