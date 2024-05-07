Экс-игрок «Спартака» заявил, что команда будет претендовать на Кубок России

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко оценил шансы команды добиться успехов в концовке текущего сезона. В комментарии «Газете.Ru» он констатировал, что после ничьей с «Пари НН» в Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые едва ли смогут побороться даже за третье место, но при этом они остаются реальными претендентами на победу в Кубке России.

«Ничья «Спартака» с «Пари НН»? [Главный тренер Сергей] Юран ушел — для многих команд уход тренера бывает проблематичным. «Спартак» неплохо смотрелся, а «Нижний» в последних трех играх пропустил 11 или 12 мячей. Конечно, «Спартак» должен был выигрывать. Теперь шансы и на третье место слишком малы. А вот Кубок — это то, где «Спартак» может действительно зацепиться. Естественно, они бьются и в чемпионате, но за Кубок продолжается борьба, и красно-белые однозначно будут на него претендовать», — считает Деменко.

В минувшем туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Пари НН» — 0:0. На счету москвичей стало 43 очка, за три тура до конца первенства они идут на пятом месте, на восемь баллов отставая от лидирующего «Зенита» и на семь — от «Краснодара» и «Динамо». При этом в Кубке красно-белые дошли до финала Пути регионов, где сыграют с «Балтикой». В случае успеха в суперфинале турнира они поборются за трофей с победителем пары «Зенит» — ЦСКА.

Ранее Игнатьев заявил, что «Краснодар» находится в переходной стадии из-за смены тренера.