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В Эстонии на 9 Мая запретили собрания, шествия и связанную с РФ символику

ERR: в Эстонии на 9 Мая запретили собрания, шествия и связанную с РФ символику

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Ints Kalnins/Reuters

Полиция Эстонии перед Днем Победы 9 мая запретила публичные собрания, шествия и выражение поддержки России, а также демонстрацию символики, связанной с РФ. Об этом сообщает портал эстонского национального телерадиовещания (ERR).

«Не используйте для этого символику, флаги, ленты и все, что можно расценить, как проявление поддержки военным действиям», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что не должно быть символики, «поддерживающей агрессию, на одежде, вещах, сумках и так далее».

Кроме того, полиция просит жителей сообщать, если они заметили такую символику. При этом в сообщении отмечается, что полиция не запрещает поминать память павших.

До этого стало известно, что полиция Берлина запретила флаги России, георгиевские ленты и прочую символику на церемонии ко Дню Победы на советских мемориалах. В полиции отметили, что 8 и 9 мая на советские мемориалы в и близ Берлина запрещено приносить флаг Российской Федерации, георгиевские ленточки, символы «Z» и «V», кроме того запрещается носить военную униформу или ее части, петь и проигрывать военные марши и песни.

Ранее в Эстонии россиянина оштрафовали на €400 за ношение георгиевской ленточки.

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