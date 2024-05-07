Жителям Петербурга отказали в референдуме о запрете электросамокатов

В Санкт-Петербурге избирательная комиссия отклонила заявку от группы из 350 местных жителей о проведении голосования по вопросу запрета электросамокатов в городе. Об этом сообщает «Фонтанка».

Основанием для отказа, по данным СМИ, послужили претензии к оформлению документов. Так, в избиркоме отметили, что данные о некоторых участниках группы указаны не полностью, нумерация в списке прерывается, в протоколе упомянуты 352 человека, а проголосовали 350 — оставшиеся два человека не попали в инициативную группу, а это является ошибкой.

«Мы не оцениваем вопрос референдума, мы оцениваем чистоту процедуры. К сожалению, в процедуре допущены неточности, ошибки», — подчеркнул представитель Горизбиркома Олег Зацепа.

При этом лидер сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» и член инициативной группы Ярослав Косторов отметил, что, по его мнению, «избирком придумывает основания для отказа, которые не предусмотрены законом». Он заявил, что после отказа в регистрации группы для проведения референдума планирует обратиться в суд.

Ранее в Парке Горького временно запретили электросамокаты.