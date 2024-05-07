Павел Прилучный обжаловал решение суда по алиментам

Актер Павел Прилучный подал апелляционную жалобу на решение Головинского суда Москвы по алиментам. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, Прилучный подал апелляционную жалобу, так как не согласен с решением суда, в котором частично удовлетворялся иск его бывшей жены Агаты Муцениеце. Артист считает его незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением норм материального и процессуального права и подлежащим отмене.

Актеры Муцениеце и Павел Прилучный были женаты с 2011 по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 11-летний Тимофей и семилетняя Мия.

1 ноября 2023 года Муцениеце первый раз подала иск против Прилучного. Она потребовала увеличить сумму выплат по алиментам на двоих детей — Тимофея и Мию. В декабре актриса отказалась от иска к бывшему мужу о взыскании алиментов на содержание двоих детей. Однако в феврале 2024-го актриса разорвала мирное соглашение с экс-супругом.

Муцениеце снова обратилась в Головинский суд Москвы с требованием обязать экс-супруга выплачивать алименты равные 1/3 дохода актера. 24 апреля Головинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Агаты Муцениеце к Павлу Прилучному.

26 апреля Муцениеце назвала свою победу стыдной. Ее возмутило, что надо судиться с бывшим мужем, чтобы тот финансово помогал своим детям.

Ранее Муцениеце снова подогрела слухи о романе с телеведущим.