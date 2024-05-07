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Премьер Испании назвал критической ситуацию на Украине

Премьер Испании в беседе с Зеленским назвал критической ситуацию на Украине

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес провел разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, во время которого назвал ситуацию на Украине критической. Пост об этом он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Я только что говорил с президентом Зеленским, чтобы подтвердить поддержку Украины Испанией столько, сколько необходимо», — написал Педро Санчес.

Он отметил, что стороны «обсудили критическую ситуацию, которую переживает Украина», а также продвижение соглашения между двумя странами.

Премьер Испании также заявил о важности запланированной на июнь международной конференции в Швейцарии относительно урегулирования конфликта на Украине.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что некоторые страны, которые собираются участвовать во встрече по Украине в Швейцарии, хотят сделать это лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность переговоров без России. Также российский министр заявил, что швейцарские власти лгут о желании видеть РФ среди участников мирной конференции по Украине.

Ранее Швейцария пригласила на конференцию по Украине папу Римского.

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