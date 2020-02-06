Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано на Филиппинах

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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Европейский сейсмологический центр (ESMC).

Отмечается, что землетрясение произошло зарегистрировано в 13.40 по времени UTC. Эпицентр располагался к юго-востоку от города Пундагитан.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Данные о возможных жертвах и разрушениях и не поступали, угроза цунами не была объявлена.

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