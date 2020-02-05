Власти Крыма опровергли данные об отключении водоснабжения Симферополя

В Крыму опровергли появившиеся в СМИ данные об ограничении водоснабжения Симферополя. Об этом сообщается на сайте правительства Крыма.

Отмечается, что ситуация с заполненными на треть водохранилищами в городе является стандартной для засушливого года.

Уточняется, что водохранилище в Симферополе наполнено на 33%, что составляет 11,855 млн м куб., такого объема хватит для обеспечения водоснабжения до 1 июля.

«Никакой чрезвычайной ситуации по наполнению водохранилищ на сегодняшний день нет», — говорится на сайте.

Власти также подчеркнули, что водохранилища работают в нормальном режиме.