В Пекине запретили массовые застолья

Власти Пекина ввели временный запрет на проведение мероприятий с групповыми застольями, банкетами, а также с привлечением служб общественного питания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению китайской столицы.

В релизе отмечается, что службы общественного питания должны заблаговременно оповестить заказчиков об отмене или переносе мероприятий.

Кроме того, организаторы различных мероприятий за городом также должны отменить все время, пока действуют меры по профилактике распространения коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 24 588 человек, 493 человек погибли, а также 926 вылечились.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Второй борт с россиянами из Уханя прибыл в Тюмень

— Первый борт с россиянами из Уханя прибыл в Тюмень

— В посольстве РФ в Китае заявили об успешной эвакуации россиян из провинции Хубэй