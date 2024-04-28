Московский бармен частично признал вину в диверсиях и теракте

Московский бармен Владимир Малина, который обвиняется в госизмене, подготовке к совершению теракта и диверсиях, частично признал вину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу 2-го Западного окружного военного суда.

«После оглашения обвинительного заключения прокурором в суде Владимир Малина заявил, что вину признает частично. Госизмену подсудимый отверг в начале своего выступления, отметив, что позже подробно выскажется в ходе рассмотрения его дела», — сообщила собеседница агентства.

Правоохранители обвиняют мужчину в совершении 10 преступлений, среди которых государственная измена, приготовление к совершению теракта, совершение группой лиц двух диверсий, участие в террористической организации и т.д.

В прошлом году в Подмосковье был задержан 35-летний бармен Владимир Малина за поджог релейного шкафа на железной дороге. Инцидент произошел в конце апреля на переезде Пожитково – Большое окружное кольцо Московской железной дороги.

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